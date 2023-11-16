На Форум православной общественности в Татарстан приедут гости из разных стран

Протоиерей Владимир Самойленко

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Форум православной общественности в Казани посетят гости со всей России, Белоруссии и других стран. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной проведению V Форума православной общественности Республики Татарстан, приуроченного к 300-летию со дня основания Казанской православной духовной семинарии рассказал ректор Казанской православной духовной семинарии, протоиерей Владимир Самойленко.

«Этот год для Казанской духовной семинарии особый. Он особый не только для нашей духовной школы, но и для Казанской епархии. В этом году семинария отмечает 300-летие. В честь этого события запланирован ряд мероприятий», — рассказал отец Владимир.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Часть мероприятий уже провели — открыли выставку редких книг в Национальной библиотеке РТ и выставку истории духовной школы в музее Казанской епархии. Также провели спортивное соревнование среди учеников семинарии.

«20 ноября будет проходить богословская конференция, а 21-го числа пройдет форум. Если в 2019 году форум был посвящен 445-летию явления Казанского образа, то в этом году он посвящен юбилею Казанской школы», — поделился ректор семинарии.

Форум пройдет в «Корстоне», участие в нем примут почетные гости из России, Белоруссии, а также из других стран. Кроме того, форум посетит Раис Татарстана, добавил протоиерей.