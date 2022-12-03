На форум по сохранению всемирного природного наследия съехались представители 70 стран

Накануне в Санкт-Петербургском горном университете стартовал международный форум «Природопользование и сохранение всемирного природного наследия», делегатами которого стали представители 70 стран. Об этом пишет издание «Форпост Северо-Запад».

Участники мероприятия обсуждают перспективы консолидации усилий мирового сообщества в деле сокращения эмиссии парниковых газов и минимизации техногенного воздействия на окружающую среду в целом.

Куратором выступили председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко и вице-премьер РФ Александр Новак. Отмечается, что география участников «широка, как никогда прежде, — от Эквадора на западе до Китая на востоке».

Делегатов, сообщает издание, поприветствовали глава российского МИД Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Президент РТ Рустам Минниханов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Форум продлится вплоть до 3 декабря. Итогом конференции должна стать декларация о необходимости создания международной экспертной группы с целью выработки предложений по принципам природопользования в контексте сохранения объектов культурного и природного наследия.