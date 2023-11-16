На форум «Дружба народов — богатство Татарстана» в Казань съехались 160 молодых людей

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В Казани сегодня стартовал X Республиканский молодёжный межнациональный форум «Дружба народов — богатство Татарстана», на который съехались 160 молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«160 молодых людей 11 национальностей, представляющих национально-культурные автономии и представительства Молодежной Ассамблеи в районах Татарстана, получат навыки проектной работы и разработают проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений», — говорится в сообщении.

В Госсовете сегодня прошло пленарное заседание форума, на котором были рассмотрены итоги десятилетней истории проекта и намечены планы дальнейшего развития.

«Традиция проведения молодежного форума „Дружба народов — богатство Татарстан“ была заложена в 2013 году <...> За 10 лет участниками форума стали более 1,5 тыс. человек, представляющие различные национальности и проживающие в Татарстане», — сказал директор Дома дружбы народов РТ, председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

С приветственным словом выступила зампред Комитета ГС по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова. Она отметила, что в республике работают 13 центров и домов дружбы народов, 110 отделений воскресных школ, клубные формирования, кружки, которые направлены на изучение родных языков.

Зампред Молодежной Ассамблеи Татарстана Диляра Дамар выступила с докладом о деятельности ассамблеи в сфере гармонизации межнациональных отношений в студенческой и молодежной среде.