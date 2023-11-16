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На форум «Дружба народов — богатство Татарстана» в Казань съехались 160 молодых людей
В Казани сегодня стартовал X Республиканский молодёжный межнациональный форум «Дружба народов — богатство Татарстана», на который съехались 160 молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
«160 молодых людей 11 национальностей, представляющих национально-культурные автономии и представительства Молодежной Ассамблеи в районах Татарстана, получат навыки проектной работы и разработают проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений», — говорится в сообщении.
В Госсовете сегодня прошло пленарное заседание форума, на котором были рассмотрены итоги десятилетней истории проекта и намечены планы дальнейшего развития.
«Традиция проведения молодежного форума „Дружба народов — богатство Татарстан“ была заложена в 2013 году <...> За 10 лет участниками форума стали более 1,5 тыс. человек, представляющие различные национальности и проживающие в Татарстане», — сказал директор Дома дружбы народов РТ, председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.
С приветственным словом выступила зампред Комитета ГС по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова. Она отметила, что в республике работают 13 центров и домов дружбы народов, 110 отделений воскресных школ, клубные формирования, кружки, которые направлены на изучение родных языков.
Зампред Молодежной Ассамблеи Татарстана Диляра Дамар выступила с докладом о деятельности ассамблеи в сфере гармонизации межнациональных отношений в студенческой и молодежной среде.
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