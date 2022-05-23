На фоне укрепления рубля в апреле в Татарстане замедлилась непродовольственная инфляция

Годовая инфляция на непродовольственные товары в апреле 2022 года в Татарстане снизилась до 20,5% после 21,2% в марте, говорится в информационно-аналитическом материале Отделения Банка России – Национального банка по РТ.

На динамику, как отмечают эксперты, повлияли укрепление рубля и увеличение предложения ряда товаров на внутреннем рынке.

«Исчерпание повышенного спроса повлияло на замедление годового роста цен на подержанные автомобили иностранных марок. Аналогичная причина вместе с укреплением рубля привела к замедлению годового роста цен на электротовары, бытовые приборы, телерадиотовары и средства связи», – говорится в материале.

На фоне сокращения экспорта увеличились объемы поставок топлива и пиломатериалов на внутренний рынок. Расширение предложения, в свою очередь, привело к замедлению роста цен на них. В частности, годовой темп прироста цен на бензин продолжил снижаться и составил в апреле 4,67% после 5,65% в марте этого года.

В то же время проблемы с поставками импортного сырья привели к росту цен на моющие и чистящие средства отечественных производителей.

Цены на продукты питания в апреле год к году выросли на 21,45%, услуги – 12%.

В целом годовая инфляция в Татарстане в апреле 2022 года ускорилась до 18,6% после 18,1% в марте. Это выше, чем в России в целом (17,83%), но ниже, чем в Приволжском федеральном округе (ПФО, 18,79%).