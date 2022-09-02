Австрия и население страны начинают склоняться в пользу отмены санкций против России на фоне приближающихся холодов и сильно подскочивших счетов за электроэнергию. Об этом пишет немецкая газета Die Welt, передает РИА Новости.

«В Австрии больше нет четкого большинства, выступающего за санкции против России. Зимой этот тренд может усилиться», — пишут авторы статьи.

По их словам, одновременно растет и количество тех, кто поддерживает правонационалистическую несистемную Австрийскую партию свободы, которая доброжелательно настроена по отношению к Президенту РФ Владимиру Путину — «выступает за уважительный диалог с Россией».

В материале приводятся итоги опроса: около 40% австрийцев выступают против антироссийских мер. Также есть случаи, когда и политики от правящей коалиции меняют свое мнение о целесообразности антироссийской риторики.

После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и Соединенных Штатах. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.