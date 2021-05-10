На фоне коронавируса в Индии участились случаи мукормикоза

На фоне сложной ситуации с коронавирусом в Индии увеличилось количество случаев мукормикоза. Заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, ее еще называют черной плесенью, сообщает РИА Новости со ссылкой на India Today.

Болезнь поражает носовые пазухи или легкие после вдыхания спор грибка, который чаще всего встречается во влажных помещениях, на гниющих овощах, фруктах.

Издание пишет, что мукормикоз чаще диагностируется у больных коронавирусом и тех, кто недавно переболел. За последние две недели в штате Гуджарат зарегистрировано 40 случаев черной плесени, некоторые пациентов из-за инфекции потеряли зрение. В штате Махараштра не менее восьми человек переболели коронавирусом, но умерли после заражения мукормикозом.

Индия находится на втором месте в мире по количеству заболеваний Covid-19. Общее число заболевших в стране превысило 22,2 млн.

Ранее сообщалось, что Индия поблагодарила Россию за помощь в борьбе с Covid-19. О решении направить экстренную гуманитарную помощь в разговоре с Премьер-министром страны Нарендрой Моди рассказал Президент РФ Владимир Путин.