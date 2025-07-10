На фоне аномальной жары Роспотребнадзор советует пересмотреть рабочий график

На фоне устойчивой жары Роспотребнадзор предложил пересмотреть график труда сотрудников – особенно в условиях высоких температур в помещениях и на улице. Согласно рекомендациям ведомства, если температура воздуха в помещении достигает +28,5 °C, рабочий день следует сократить на час. При +29 °C – на два часа, а если воздух прогрелся до +30,5 °C и выше, продолжительность смены стоит урезать на четыре часа.

Особые меры предосторожности касаются работников, занятых на открытом воздухе. При температуре от +32,5 °C и выше безопасная продолжительность труда не должна превышать 15–20 минут с последующим обязательным отдыхом в прохладном помещении не менее 10–12 минут. Работы в таких условиях классифицируются как экстремальные, и Роспотребнадзор настоятельно рекомендует переносить их на более безопасное утреннее или вечернее время. Также к таким видам деятельности следует допускать преимущественно людей в возрасте от 25 до 40 лет.

Жаркая погода сохраняется в Москве и ряде регионов. По данным метеостанции ВДНХ, ночь с 9 на 10 июля стала самой теплой в текущем году – температура не опустилась ниже +19,9 °C. В центре столицы столбик термометра и вовсе зафиксировал +23,4 °C. Ожидается, что 10 июля температура поднимется до +35 °C. Из-за жары в столице действует оранжевый уровень погодной опасности – он продлится до 18:00 10 июля. МЧС России призывает граждан избегать перегрева, носить легкую одежду и головные уборы, а также пить больше воды.