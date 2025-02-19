На флажке трансферного окна: кто из клубов РПЛ не решил задачи зимней селекции

20 февраля закрывается трансферное окно в России. «Зенит» пока не нашел замену Клаудиньо, поскольку сделки сорвались. «Краснодар» же претендует на дебютное чемпионство, но не спешит закупаться. А «Локомотив» никак не может найти себе стабильного форварда. Какие команды не решили задачи с усилением - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» не нашел замену всем лидерам

Этой зимой руководство «сине-бело-голубых» неплохо поработало на рынке. Сбагрили неликвид в лице Артура и Вендела (уйдет летом), а на замену им купили «Короля Америки» Луиса Энрике. Также нашли хорошую замену травмированному Вячеславу Караваеву на позицию правого защитника в лице Огнена Мимовича. Но в то же время остается еще одна позиция, требующая укрепления.

Так, во время зимних сборов «Зенит» отпустил лидера-старожила Клаудиньо в катарский «Аль-Садд». Но с тех пор так и не смог найти ему замену. Команде Сергея Семака неоднократно отказывал «Фламенго» в трансфере полузащитника Жерсона. Затем сорвался трансфер игрока «Браги» Родриго Саласара. По информации СМИ, это случилось из-за опасений португальской команды, связанных с банковскими гарантиями. Также есть информация, что Саласаром активно интересуется конкурент петербуржцев «Спартак».

На днях, однако, Родриго в своих социальных сетях выложил видео, похожее на анонс перехода в «Зенит». Там он говорит: «Только не в «Спартак», прошу, только не «Спартак». Также сегодня стало известно, что «сине-бело-голубые» достигли договоренности с полузащитником «Крузейро» Матуесом Перейро. Однако, как утверждают СМИ, игрок еще не дал согласие на переход в РПЛ и советуется со своей семьей по этому вопросу.

До закрытия трансферного окна в России остается совсем немного. Возможно, петербуржцы все же сумеют укрепить фактически свою единственную ослабшую позицию.

Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодару» не хватает глубины состава

В нынешнем сезоне у «быков» собрался сильный сбалансированный состав. К примеру, есть звезда в нападении Джон Кордоба, хорошо в защите играет Диего Коста, Эдуард Сперцян своими выступлениями в полузащите привлек внимание английского «Лидса». Но в то же время есть загвоздка – состав-то хороший, но глубины не хватает.

В данный момент у «Краснодара» есть 21 игрок. Меньше, чем у всех других клубов из топ-6. К примеру, у того же «Зенита» 28 игроков, а у «Спартака» - 24. И ожидать усилений в это трансферное окно, судя по словам Мурада Мусаева, от «быков» не стоит.

«Пока нет трансферов, но, может, будут. Мы спокойны, у нас хорошие футболисты. Мы закончили первую часть сезона в лидирующей группе, даже если не будет трансферов, с этими футболистами мы оказались наверху. Будем дальше работать», - сказал наставник южан «Матч ТВ».

В такой ситуации «Краснодар» сильно рискует, поскольку если начнутся травмы, то по команде это сильно ударит. Особенно учитывая нацеленность на чемпионство. Конечно, были примеры, когда клубы РПЛ брали титул без зимних усилений, например, «Зенит» в сезоне 2014/15 и «Локомотив» образца 2017/18. Но дело в том, что на паузу они ушли с хорошим отрывом – семь очков у «сине-бело-голубых» и восемь у «железнодорожников». А у нынешнего «Краснодара» отрыва нет вообще, «быки» идут наравне с «Зенитом» с 39-ю очками.

Не стоит забывать и про свежий пример московского «Динамо». Прошлой зимой «бело-голубые» не спешили проводить усиления, аргументируя это тем, что состав и так хороший. Но в последних турах, как мы знаем, команда все же упустила золото. Наверняка не последнюю роль в этом сыграла недостаточная глубина скамейки.

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» пока молчит

До закрытия трансферного окна остается один день, а «Рубин» до сих пор не объявил о подписаниях. Особенно напрашивается усиление защиты, поскольку она наименее укомплектована. К тому же один из тройки защитников Алексей Грицаенко подвержен травмам. Но пока что появляются лишь новости о расставаниях. В последний раз казанцы оставались без зимних покупок в 2017-м году. Однако надежды на новые подписания «Рубина» все-таки были.

Во-первых, сейчас команде нужны более качественные усиления, чем прошлогодние, когда приходили, например, Лазар Ранджелович или Мацей Рыбус. Сейчас перед клубом стоит не вопрос количества игроков, как после выхода из Первой лиги, а качества. В связи с этим и найти подобных исполнителей труднее.

Во-вторых, команда привыкла подписывать игроков в последний момент. За примерами далеко ходить не надо – те же Марвин Чуни и Велдин Ходжа пришли в «Рубин» под самый конец летнего трансферного окна. В связи с этим надежды еще остаются. И не стоит забывать о солидарных выплатах за Хвичу Кварацхелию в районе одного миллиона евро.

Но все это разбивается о слова генерального директора «Рубина» Александра Айбатова. Он прямым текстом заявил, что трансферов не ожидается.

«Все, что касается трансферов, все к главному тренеру и спортивному директору. Работа ведется. Но на данный момент нет варианта, который по цене и качеству подходил бы нам. Вряд ли нам стоит ждать кого‑то», – передает слова Айбатова «Матч ТВ».

Фото: fclm.ru

«Локомотив» все еще не нашел форварда

У «Локомотива» есть схожая проблема с ЦСКА в текущем сезоне – отсутствие стабильного нападающего. В команде Михаила Галактионова есть пять форвардов, но они, будем откровенны, пока не тянут топ-уровень. Дмитрий Воробьев, например, забил лишь пять мячей, причем один с пенальти. Тимур Сулейманов результативен лишь в Кубке России. Но если на днях «армейцы» все же усилили эту позицию, подписав Алеррандро, то у «железнодорожников» пока все тихо.

Вернее, слухи об интересе «железнодорожников» к форвардам были, вот только все переходы сорвались. К примеру, нападающие «Лилля» Мохамед Байо и «Канзас Сити» Деян Йовелич отказались переезжать в Россию. Не получилось подписать и Стива Мунье из «Аугсбурга» по причине ограничений ФИФА по количеству международных аренд. Дело доходило и до того, что «Локомотив» интересовался Мирлиндом Даку из «Рубина». По информации различных СМИ, «железнодорожников» не устроил ценник за казанского албанца.

Конечно, «Локомотив» в этом сезоне неплохо забивает, но во многом это заслуга и полузащитника Алексея Батракова. Если «железнодорожники» хотят биться за титул, то им в первую очередь нужно укрепить позицию нападающего.

Фото на анонсе: fc-zenit.ru