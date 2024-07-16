На флаги и гербы Татарстана для школ выделят 80 млн рублей

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На покупку государственных символов Татарстана для общеобразовательных организаций республики выделят более 80 млн рублей. Информация об этом опубликована в материалах тендера на портале госзакупок.

Согласно документам, потребуется более 1,1 тыс. комплектов флагов РТ для флагштока и сами флагштоки, настольные флагштоки с флагами РТ, протокольные флаги РТ, а также большие и малые гербы Татарстана.

Государственные символы закупят не только для школ крупных городов, к примеру Казани и Набережных Челнов, но и для сельских общеобразовательных учреждений в районах республики.

Заказчиком выступает Минобрнауки Татарстана. Поставка должна быть осуществлена в течение 90 дней после заключения контракта.