На ФК «Рубин» подан иск на 44 млн рублей

АО «Казань Арена» подало иск к казанскому футбольному клубу «Рубин». Это следует из данных картотеки Арбитражного суда Татарстана, сумма иска составляет 44 млн 558 тыс. рублей, сообщает «РБ Бизнес».

В пресс-службе клуба порталу разъяснили, что иск подан в связи с задолженностью по аренде стадиона. АО «Казань Арена» является оператором «Ак Барс Арены», домашнего стадиона казанского «Рубина». Ранее компания подавала иск к клубу: в августе 2021 года истец намеревался взыскать с «Рубина» 31 млн рублей, однако иск был возвращен.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не раз выражал недовольство состоянием газона на «Ак Барс Арене». Поэтому в конце августа был заменен подрядчик, отвечающий за подготовку газона. Теперь этим занимаются «Футбольные Поля».

На «Ак Барс Арене» 30 октября «Рубин» в рамках чемпионата РПЛ примет столичный ЦСКА. А 23 октября в Уфе казанцы сыграют с одноименной командой. После 11 туров в активе «Рубина» 15 очков и девятое место.