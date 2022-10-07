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Ру Тат
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Происшествия
7 октября 2022  12:00
Полина Шевчук

На фирму возбудили дело за поставку некачественной резины на Казанский вертолетный завод

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Уголовное дело возбуждено на фирму, которая поставила на Казанский вертолетный завод некачественную резину.
Как было установлено, в середине декабря прошлого года между Казанским вертолетным заводом и ТД «Евразия» был заключен договор на поставку авиационных пластин, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Как стало известно агентству, из пластин делались резиновые прокладки для различных частей вертолетов.

Во время использования пластин под воздействием топлива резина разрушилась. Как было установлено экспертизой, авиационная резина, поставленная на «КВЗ», не соответствовала заявленным техническим условиям. К тому же, документация, которая была оформлена на пластины, была поддельной – в ней значились ложные сведения об изделии.

По версии следствия, ущерб от действий компании вертолетному заводу составил более 420 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

 

#казанский вертолетный завод #афера
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