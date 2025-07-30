На фирму из Китая возбудили дело за копирование дизайна челнинской туалетной бумаги

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании «Да Юань» из Китая за копирование челнинского дизайна туалетной бумаги. Об этом сообщает пресс-служба УФАС РТ.

Этикетка китайской «Нежной толстушки» копирует ключевые элементы фирменного стиля продукции Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. С.П. Титова: оформление, размеры используемых шрифтов, цветовую гамму.

В ведомстве отметили, что челнинское предприятие выпускает свою продукцию с 2003 года, а «Нежная толстушка» реализуется компанией «Да Юань» с 2024 года. Схожесть этикеток фирм-конкурентов с похожими композиционными элементами, цветами и совпадением шрифтов названия товара подтверждена экспертизой.

Рассмотрение дела назначено на начало августа.