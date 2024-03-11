«На финишной прямой»: ЦИК РТ показал избирательный участок на выборах Президента России

Центральная избирательная комиссия Татарстана показала, как будет выглядеть избирательный участок на выборах Президента России 15-17 марта. Экскурсию для журналистов провел Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Мы с вами на финишной прямой подготовки важнейшей избирательной кампании нашей страны – выборов Президента. Каждый день – колоссально ответственный. Будут работать 65 территориальных избирательных комиссий с численным составом более 500 человек, 2722 участковые комиссии. Еще мы открыли 45 дополнительных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Мы отрабатываем готовность. Уже проведены первые заседания, все знают свои задачи и обязанности», – сказал Кондратьев.

Он напомнил: чтобы узнать свой избирательный участок, необходимо зайти на сайт «Госуслуг» либо страницы Центральных избирательных комиссий Татарстана или России. Кроме того, работает телефон горячей линии 8(800)-200-00-20.

Оснащение участка он показал на примере КЦ «Московский» в Казани. Были продемонстрированы специальные возможности для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, избирательные участки будут обеспечены специальными папками со шрифтом Брайля, с помощью которого смогут проголосовать граждане с проблемами со зрением.

Журналисты получили возможность полностью проследовать путь избирателя на грядущих выборах.

«Избирательный участок будет работать 15, 16, 17 марта с 8 утра до 8 вечера. Для голосования гражданин должен передать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, члену комиссии. Делается отметка в журнале, затем голосующий расписывается и получает бюллетень, с которым отправляется голосовать», – рассказала Председатель УИК №165 Ольга Кузнецова.

Затем избиратель направляется к кабинкам для голосования. Важно, что предусмотрены отдельные кабинки для инвалидов-колясочников. Они шире, а столики для удобства расположены ниже.

После заполнения бюллетеня избиратель должен поместить его в специальную урну. Примечательно, что на нескольких участках будут работать электронные урны или комплексы обработки избирательной документации.

«Через КОИБ проголосуют избиратели конкретных избирательных участков. В Татарстане таких будет 44. Если вдруг с ним что-то случится, то будет предусмотрен резервный ящик. В конце рабочего дня выполняется печать контрольных данных», – рассказал о работе электронного комплекса специалист технической поддержки Рустем Гимадиев.

При этом комплекс автоматически подсчитывает результаты, отдельно помечая те бюллетени, которые заполнены некорректно.

По окончании дня голосования бюллетени будут помещены в специальные сейф-пакеты, которые будут запломбированы и переданы для подсчета.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»