В финале конкурса медиаискусства «Страна СВЕТА» можно проголосовать за участников из РТ

В финале конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА», проходящего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, можно проголосовать за участников из Татарстана. Об этом сообщает Министерство культуры РТ в своем Telegram-канале.

6 и 7 декабря на Дворцовой площади Санкт-Петербурга фасад Штаба Гвардейского корпуса превратится в полотно света, на котором покажут лучшие работы мэпперов со всей страны. От Республики Татарстан в финал конкурса прошло сообщество медиахудожников Qazan.exe с работой «Экият», где с помощью современных технологий и музыки были запечатлены традиции татарских сказок и поэзия великого поэта Габдуллы Тукая.

Прямая трансляция шоу пройдет в официальной группе конкурса «Страна СВЕТА».

Видео:Telegram-канал Минкультуры РТ