На финал химической олимпиады в Менделеевск приедут школьники из 20 регионов страны

Финальный этап олимпиады по химии и химической технологии «Потомки Менделеева» пройдет в Менделеевске с 28 февраля по 3 марта. Ожидается, что в нем примут участие более 70 школьников из порядка 20 регионов страны, прошедших отбор среди 832 заявившихся участников.

Как отметил глава Менделеевского района Роберт Искандаров, интерес к олимпиаде ежегодно растет как по числу заявок, так и по географии участников.

«Каждый год мы видим рост числа заявок на участие и расширение географии. В прошлом году к нам заявлялись более 700 школьников, в этом году – уже более 800. А география – от Алтайского края до Краснодарского, порядка 20 регионов. Есть и интерес среди татарстанских участников. Отрадно, что в число сильнейших проходят и ученики нашего лицея “Потомки Менделеева”», – отметил он.

Олимпиада «Потомки Менделеева» пройдет в Менделеевске уже в третий раз. Основной площадкой проведения станет химический лицей «Потомки Менделеева», созданный при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В 2024 году победители олимпиады получили денежные сертификаты в размере 100 тыс. рублей, призеры – по 30 тыс. рублей. Аналогичное вознаграждение предусмотрено и для наставников участников. Общий призовой фонд олимпиады составляет 1,5 млн рублей.

Гендиректор градообразующего предприятия Дмитрий Макаров подчеркнул, что олимпиада является важной частью системы подготовки будущих специалистов отрасли.

«Олимпиада – это своего рода “вершина” нашего образовательного кластера. В Менделеевске мы выстроили систему подготовки молодых химиков – начиная с детского сада химической направленности и заканчивая профильным лицеем и олимпиадой, которая собирает сильнейших молодых химиков со всей страны», – отметил он.

В 2025 году победители олимпиады «Потомки Менделеева» стали обладателями золотых медалей Международной Менделеевской олимпиады по химии, прошедшей в Бразилии, что подтвердило высокий уровень подготовки участников.

Кроме того, олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников на 2025/26 учебный год, что может дать ее победителям преимущества при поступлении в российские вузы.