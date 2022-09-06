На финал конкурса «Лидер XXI века» в Казани приехали около 500 активистов со всей страны

В Казани стартовал финал Всероссийского конкурса «Лидер XXI века», на котором собрались порядка 500 молодых активистов из 70 регионов страны. Среди них 18 представителей Татарстана. Участники презентуют свои проекты и пройдут пять конкурсных испытаний, а победителей ждет специальная денежная премия.

В этом году будут определены 20 победителей самого конкурса, а также 100 ребят, которые станут финалистами «Большой перемены» и поборются за 1 млн рублей на дальнейшее развитие своих проектов.

С приветственным словом к участникам обратился председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. «Вся Россия собралась сегодня в лице самых талантливых, молодых, перспективных, небезразличных молодых людей в Казани. Рад приветствовать вас на финале юбилейного, двадцатого, конкурса «Лидер XXI века», который в этом году проходит еще и в статусе полуфинала «Большой перемены». Вам предстоит презентовать свои социально-значимые проекты в разных областях. Программа включает общение, обмен опытом, обширную образовательную, культурно-познавательные части. Победителей ждут денежные призы и путевки в финал «Большой перемены»», – сообщил Мухаметшин.

Он добавил, что 50 победителей финала получат еще и специальную премию от Президента Татарстана Рустама Минниханова в размере 50 тыс. рублей.

Участники пройдут пять конкурсных испытаний: решение и защита кейсов, самопрезентация, тест на знание государственной молодежной политики и устройства Российской Федерации, а также три секретных этапа. Молодых активистов проверят на такие компетенции, как ораторское мастерство, интеллектуальное и организационное лидерство, креативность, коммуникация, когнитивная гибкость и мотивация.

«Финалистов в Казани ждет море эмоций и много новых интересных знакомств. Основная цель испытаний – это помочь ребятам показать себя и проявить свои сильные качества. Ребята не просто активисты, они авторы или соавторы социально-значимого проекта. Еще одна их задача – найти единомышленников», – сказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, который в 2005 году сам был участником и победителем конкурса «Лидер XXI века».

География конкурса в этом году включила в себя 70 регионов. Так, участница из Москвы Анна Салова уже второй год подряд участвует в «Лидере XXI века», причем в прошлый раз ей удалось победить. «Мы приезжаем сюда не только побороться друг с другом, но и найти друзей. Такие конкурсы интересны развитием кругозора и получением нового полезного опыта. Такие мероприятия интересны ребятам нашего возраста», – отметила она, добавив, что для участия в конкурсе нужно быть активным, целеустремленным и желать сделать что-то действительно полезное людям.