На Фестивальном бульваре в Казани состоялся «Медиа-Питрау»

Фото: © «Татар-информ» / Жамиль Салимгареев

В Казани на Фестивальном бульваре у здания «Татмедиа», состоялся «Медиа-Питрау». Праздник кряшен прошел с участием медиаорганизаций, жителей и гостей города.

«Медиа-Питрау» проходит уже в четвертый раз. В его организации большую роль сыграла диаспора кряшен и кряшенская газета «Туганайлар».

«Про "Медиа-Питрау" начали спрашивать уже месяц назад. Люди даже называют его не "Медиа-Питрау", а "Казанский Питрау"», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» главный редактор газеты «Туганайлар» Юлия Губина.

Сегодня на праздник собрались жители Кукморского и Пестречинского района, Рыбной слободы. Для редакции это несомненно большой плюс — прибавляются подписчики и охваты растут, шутит Губина. Для гостей выступили Марина Карпова, Игорь Дмитриев, Алина Давыдова, ансамбль «Казансу» и этногруппа «Закария». Ведущий – Вадим Шрыков.

В кряшенских селах Питрау прошел 12 июля, а в Казани такого праздника не было. Однако сегодня и в селах людей не так много, ведь вся молодежь стремится в город. Такие праздники, как «Казанский Питрау» помогают прививать национальные традиции и молодому поколению, уверена Губина.

Праздник Питрау — не единственный фестиваль, который проводится в «Татмедиа». Также здесь ежегодно проходят «Медиа-Уяв», детский «Сабантуй» и другие.

«Мы многонациональная республика. Наш холдинг уникален, мы выпускаем материалы на русском, татарском, чувашском и удмуртском языках. Поэтому мы их поддерживаем — это основа многонационального мира», – рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.