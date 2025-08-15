На Фестивальном бульваре Казани прошел фестиваль к 135-летию Константина Иванова

В Казани на Фестивальном бульваре у здания «Татмедиа» состоялся музыкально-поэтический фестиваль, посвященный 135-летию со дня рождения классика чувашской литературы Константина Иванова, автора поэмы «Нарспи». На празднике собрались представители медиасообщества, жители и гости столицы Татарстана.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Собравшихся поприветствовал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Сегодня на нашем любимом месте, бульваре около «Татмедиа», проходит очередной праздник. Недавно кряшены отмечали здесь «Медиа-Питрау». В «Татмедиа» выходит пять газет на чувашском языке. Мы их очень ценим. Одна из самых важных и читаемых наших газет – «Сувар». У них большая и интересная редакция. Сегодня большой праздник, на котором все коллективы познакомятся с традициями наших братьев – чувашей», – сказал он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В фестивале приняли участие фольклорные ансамбли, творческие коллективы, шоумены и представители чувашской эстрады. Главный редактор чувашской газеты «Сувар» Ирина Трифонова рассказала о важности фигуры Константина Иванова для чувашского народа.

«Для чувашского народа Константин Иванов является таким же поэтом, как для татарского – Габдулла Тукай. Он в 17 лет написал произведение «Нарспи». Поэма переведена на 40 языков, ее читают по всему миру. В этом произведении отражается вся красота чувашской культуры. Быт, отношения в семье, культура – все это он смог передать в своей поэме. Мы сегодня представим гостям яркий, красочный праздник!» – отметила она.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Театрализованный пролог по мотивам поэмы «Нарспи» стал ярким моментом фестиваля. Зрители узнали историю девушки Нарспи, которую родители просватали за пожилого Тахтамана, богатого крестьянина. В продолжение программы гости насладились концертами чувашских исполнителей, в том числе номерами фольклорных коллективов.



Директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров обратил внимание на важность таких мероприятий для укрепления дружбы между народами.



«Такой прекрасный день и приятная погода благоволят проведению такого замечательного праздника. Хочется отметить большую работу, которая проводится в Татарстане в сфере сохранения культур и традиций, родного языка, межнационального мира и согласия. Сегодня у горожан появится возможность познакомиться еще ближе с культурой и узнать яркие имена представителей чувашского народа. Всем гостям желаю насладиться мероприятием!» – сказал он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Организатор мероприятий, ведущий шоумен Казани Николай Никаноров провел мастер-класс по чувашскому танцу, а Людмила и Ольга Криковы провели для гостей уроки по вышивке чувашского орнамента и изготовлению национальных сувениров.