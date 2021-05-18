На фестивали, новые ДК и оцифровку книг РТ получит 319 млн рублей нацпроекта «Культура»

Республика Татарстан получит 319 млн рублей на реализацию мероприятий по национальному проекту «Культура» в 2021 году, сообщает Министерство экономики РТ.

Финансирование будет распределено между тремя региональными проектами — «Культурная среда» (286 млн рублей), «Творческие люди» (28,1 млн рублей) и «Цифровая культура» (4,8 млн рублей).

Международный фестиваль имени Шаляпина, который проходил в Казани в феврале, Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева, 8 спектаклей и два гала-концерта которого запланированы с 13 мая по 2 июня, входят в региональный проект «Творческие люди». Оба фестиваля — культурные бренды Татарстана, проходящие на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Еще одно знаковое мероприятие проекта «Творческие люди» — Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз», он будет проходить в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала с 7 по 13 июня. По этой категории запланированы также различные выставки и конкурсы.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» запланировано строительство двух центров культурного развития — в Елабуге и Зеленодольске. Они будут построены в этом году благодаря региональной подпрограмме «Культурная среда». Благодаря ей же три сельских дома культуры появятся в Мензелинском и Кукморском районах республики. Кроме того, республиканский проект «Культурная среда» предполагает в этом году капитальный ремонт двух школ искусств в Казани.

Оцифровка книг и создание виртуальных концертных залов в Набережных Челнах и Альметьеске будут осуществлены по региональному проекту «Цифровая культура».

Также нацпроект «Культура» окажет финансовую поддержку лучшим муниципальным учреждениям отрасли и лучшим их работникам, государственные гранты получат любительские коллективы.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны.

