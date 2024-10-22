На фестивале «Звучащий дом Софии» прозвучит музыка композитора Дэцин Вэня

В Государственном большом концертом зале им. Сайдашева 25 октября пройдет праздничный концерт ко дню рождения композитора Софии Губайдулиной. Он станет центральным событием фестиваля «Звучащий дом Софии».

«На этом концерте, который пройдет на центральной площадке города Казань ГБКЗ им. Сайдашева, прозвучат сочинения Губайдулиной, современников, входящих в орбиту ее творчества, и сочинения молодых композиторов, победителей творческой лаборатории Synesthesia Lab», — рассказала на пресс-конференции «Татар-информа» художественный руководитель Центра современной музыки Софии Губайдулиной Лейла Монасыпова.

Благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив на фестиваль удалось пригласить известного китайского композитора, профессора композиции Шанхайской консерватории музыки Дэцин Вэня. Около 10 лет назад он сам приглашал Губайдулину на фестиваль Shanghai New Music Week, где ее выступления сравнивали с Бетховеном и Моцартом.

«Из поколения в поколение русская музыка сформировала хорошую музыкальную традицию: Петр Чайковский, Дмитрий Шостакович, Альфред Шнитке, Эдисон Денисов, София Губайдулина. Даже наша система профессионального музыкального обучения основывается на российских стандартах. Например, гармонию во всех консерваториях Китая мы преподаем по учебникам Игоря Способина. Я сам начинал со Способина», — заявил Дэцин Вэнь.

«Фестиваль с каждым годом расширяется. В первые годы он представлял из себя ряд концертов, где исполнялись сочинения классиков современной музыки. В последние пять лет в рамках фестиваля мы проводим творческую лабораторию молодых композиторов», — добавила худрук Центра современной музыки.

Synesthesia Lab — это международная музыкальная лаборатория молодых композиторов, которая проходит в Казани во второй раз. 22 композитора, прошедшие отбор, создают новые сочинения для оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной, Московского ансамбля современной музыки (МАСМ), оркестра Euphoria (Москва), ансамбля InterText (Екатеринбург), ансамбля ударных инструментов «Пространство Ритма» (Казань).

Музыкальной лабораторией было получено 146 заявок из 30 стран мира и 20 городов России. В состав жюри вошли композиторы Александр Хубеев, Анна Поспелова, Роман Пархоменко и музыкальный журналист Владимир Жалнин.

Фестиваль «Звучащий дом Софии» на протяжении 15 лет ежегодно проводится Центром современной музыки Софии Губайдулиной ко дню рождения композитора. 24 октября Софии Губайдулиной исполнится 93 года.