На Фестивале химии в Казани запустят ракету в память о Королеве

В КСК «УНИКС» 28 октября состоится Фестиваль химии в рамках республиканского проекта «Физико-химический прорыв». Участниками станут школьники 7–11 классов школ, гимназий и лицеев Республики Татарстан, сообщают организаторы.

Фестиваль организует кафедра химического образования Химического института им. А. М. Бутлерова КФУ при поддержке Центра по работе с одаренными школьниками КФУ. Программа будет посвящена космической тематике в честь 65-летия первого полета человека в космос.

Участников ждет научная экспедиция из трех частей. Первая – шоу «Курс на холод» с эффектными опытами с углекислым газом и замерзшим льдом. Вторая – интерактивные экспериментальные площадки. Третья – финальное шоу «Планета огня», в котором школьники увидят необычные свойства огня и запуск ракеты в память о конструкторе Сергее Королеве.

В рамках шоу «Курс на холод» школьники отправятся в путешествие к далеким планетам, увидят «снег» из углекислого газа, услышат, как «поет» замерзший лед, и узнают, почему на Марсе не разжечь костер.

В культурном блоке КСК «УНИКС» откроются научно-популярные станции, где участники смогут включиться в химические эксперименты и разобраться в научных явлениях.

В заключительной части фестиваля огонь раскроет свои тайны: участники увидят разные цвета пламени и станут свидетелями запуска ракеты в память о Сергее Королеве. Все опыты будут проводиться под контролем ведущего и студентов Химического института им. А. М. Бутлерова.

«Физико-химический прорыв» – республиканский проект, направленный на развитие естественно-научного образования в Татарстане, поддержку педагогов и учащихся, а также подготовку будущих инженерных кадров. Проект реализуется при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Проект призван повысить интерес школьников к физике и химии, способствовать повышению качества естественно-научного образования и созданию условий для подготовки будущих исследователей и инженеров. Более подробная информация – на официальном сайте проекта физхимпрорыв.рф.