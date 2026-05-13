На фестивале восточных культур в рамках «КазаньФорума» расскажут о переводчиках

На фестивале восточных культур, который проходит в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», состоится лекция о межкультурной коммуникации и древнейшей профессии переводчика. Об этом журналистам сообщил старший преподаватель факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ, синхронист-арабист Андрей Зелтынь.

Лекция должна начаться в 15 часов. Специалист подчеркнул, что знакомство с любой культурой начинается с перевода.

«Любое знакомство с культурой другого народа начинается с перевода, без которого мы не способны выяснить, что же все-таки нам говорят наши друзья и соседи», – пояснил Зелтынь.