На фестивале «Восточный базар в Казани» выступят ансамбли «Ялла» и «Песняры»

В этом году на фестивале «Восточный базар в Казани» состоится совместный концерт двух ансамблей – «Ялла» из Узбекистана и «Песняры» из Белоруссии. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» генеральный продюсер фестиваля, директор Общественного фонда татарской культуры РТ имени Р. Вагапова Рифат Фаттахов.

«Новшество этого года – совместный концерт двух легендарный коллективов. Ансамбль "Ялла" участвует в фестивале уже пятый год. Но так, чтобы на одной сцене выступили два легендарных коллектива, у нас еще не было. Таким образом, "Восточный базар" становится местом пересечения двух мировых цивилизаций – славянской и тюркской», – сказал он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кроме того, в этом году по просьбам татарстанцев для участия в гала-концерте фестиваля пригласили казахстанскую эстрадную певицу Розу Рымбаеву и заслуженного артиста Адыгеи Айдамира Мугу, известного многим по песне «Черные глаза», добавил Фаттахов.

Международный фестиваль национальных культур «Россия-Восток» («Восточный базар в Казани») пройдет в столице Татарстана с 9 по 21 ноября.