На фестивале «Военные игры «Элбэдэн» в Татарстане ожидается более 10 тысяч гостей

На фестиваль «Военные игры «Элбэдэн» 2021, который пройдет с 18 по 20 июня в селе Альвидино Пестречинского района РТ, ожидается приезд не менее десяти тысяч гостей, сообщила автор проекта «Помни героя», организатор событийных мероприятий Наиля Тазиева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Это, естественно, и местные жители, и казанцы, и татарстанцы, а также представители ближайших к нам регионов, — пояснила спикер. — Кроме того, поступили заявки из дальних городов, таких как Челябинск и даже Хабаровск. Возможность посмотреть на реконструкцию будет у всех, кто этого хочет».

Для любителей отдыха на природе на территории фестиваля предлагается кемпинг на 100 палаток. В будущем палаточный лагерь планируется расширить. В самом селе Альвидино нет отелей, однако к услугам туристов — 2 гостиницы в Пестрецах, а также придорожные мотели на трассе М7.

«Есть запрос от гостей на такую услугу, как „домик в деревне“, но пока мы эту возможность только прорабатываем, — пояснила Тазиева. — Данного опыта у нас еще нет. В принципе, из Альвидино недолго добираться до самой Казани. Информацию о ближайших к месту проведения мероприятия казанских гостиницах мы тоже на своих ресурсах размещаем».

Руководитель Исполкома Пестречинского района Альберт Хабибуллин рассказал, что на фестиваль по собственной инициативе уже приезжали иногородние гости на личных автомобилях.

«Здесь не нужно делать ставку на комфорт, — заявил Хабибуллин. — Важно прочувствовать дух именно полевых условий. Люди семьями с палатками приезжают, живут под открытым небом. Мы создаем все условия для погружения в атмосферу. И это востребовано».