На фестивале «Военные игры «Элбэдэн» в Татарстане организуют площадки для детей с 6 лет

Минимальный возраст участников фестиваля «Военные игры «Элбэдэн» 2021 — 6 лет, сообщила автор проекта «Помни героя», организатор событийных мероприятий Наиля Тазиева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Специально для самых маленьких мы сделаем детскую зону с различными активностями и мастер-классами», — пояснила Тазиева.

Для взрослых гостей будут открыты более 10 тематических площадок. Так, они смогут пострелять из макетов настоящего оружия, попробовать солдатскую кашу из передвижной полевой кухни, сфотографироваться в историческом костюме на фоне блиндажей и окопов, а также узнать, как работали госпитали, телефон и телеграф в годы Великой Отечественной войны.

«Мы постарались сделать реконструкцию, основываясь на реальных событиях, хотя, конечно, без каких-то режиссерских ходов не обойдется, — рассказал завотделом исторической реконструкции Национального музея РТ Владислав Хабаров. — Мы рассказываем не обо всей Брестской крепости, а о Восточном форте Брестской крепости, где и держался майор Петр Михайлович Гаврилов со своим гарнизоном».

При этом, по словам Хабаров, отличительной особенностью мероприятия нынешнего года станет его насыщенность военной техникой. Будут представлены как немецкие бронетранспортеры, так и советские бронеавтомобили. А если позволят погодные условия, в небе развернется масштабное авиационное шоу.