На фестивале «Вкусы России × Вкусная Казань» ожидают около 100 тыс. посетителей

В Казани сегодня открылся гастрофестиваль «Вкусы России × Вкусная Казань». Мероприятие проходит у Центра семьи «Казан». Ожидается, что за два дня фестиваль посетят около 100 тыс. человек, чтобы попробовать представленную продукцию. Об этом сообщила журналистам заместитель министра сельского хозяйства России Ксения Шевёлкина.

«Фестиваль «Вкусы России» всегда проводился в Москве. А в этом году благодаря Правительству Татарстана он проходит в Казани. Это инициатива самого субъекта РФ, и она очень важна. Казань – город-миллионник. Нам хотелось зайти в масштабный город по численности населения, количеству гостей. Мы знаем, что Казань активно участвует в различных фестивалях, проводит их уже не первый год», – сказала она.

Шевёлкина отметила, что в проекте участвуют 125 производителей разных стран. Еще 40 сельхозтоваропроизводителей из регионов России были отобраны на фестиваль Минсельхозом РФ.

«Заявилось очень большое количество фермеров, которые бы хотели участвовать в этом проекте, продемонстрировать свой национальный колорит, кухню, поделиться рецептами. И, конечно, приобрести постоянных клиентов. Надеемся, что этот проект будет масштабироваться в регионах и у покупателей будет к нему высокий интерес», – подчеркнула она.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров убежден, что такие мероприятия очень важны. Он добавил, что в Татарстане проводится большая работа по поддержке сельхозтоваропроизводителей, фермеров, личных подсобных хозяйств. В том числе ежегодно организовываются сельскохозяйственные ярмарки, которые востребованны у горожан. На них фермеры могут реализовать произведенную продукцию.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Самое главное, что наши фермеры научились производить очень качественную продукцию, научились ее выставлять на полки, красиво демонстрировать. И на этот фестиваль татарстанские производители вышли со своей продукцией. И к нам приехали из разных регионов, в том числе из Якутии, Крыма, Приволжского федерального округа», – заявил глава Минсельхозпрода.

По его словам, на фестивале представлены разнообразные продукты, включая сыры, мясную и рыбную продукцию. «Мы прошли, многое продегустировали. Все очень вкусно. Организованы интересные площадки, здесь много горожан и гостей нашего города», – заметил Зяббаров.

Фестиваль «Вкусы России × Вкусная Казань» пройдет у Центра семьи «Казан» 12-13 июля. Его ключевая тема – «Мост культур и эпох»: демонстрируется историческая эволюция кулинарных традиций, современные интерпретации национальных кухонь народов России и мира, а также организованы специальные гастрономические мастер-классы, объединяющие разные исторические периоды.

В зоне «Вкусы России» можно приобрести астраханские арбузы, алтайские сыры, чай из байкальских трав, вяленые ягоды из Пермского края, адыгейские приправы, мясные деликатесы из Краснодарского края, вяленые томаты из Дагестана, шоколад из Свердловской области и многое другое.

В зоне «Вкусная Казань» – 18 брендов, участвующих в городском фестивале в прошлом году, и 67 новых участников. Среди новичков, например, «Татарский рейнджер» (Набережные Челны), «Никольские блины» (село Никольское), «Плов станция», ресторан «Горыныч», проект узбекской кухни Numi и другие.

На фестивале также можно оценить балканскую кухню (плескавица, чевапы, барашек на вертеле), кипрский халуми, якмыш с рваной говядиной, японские моти, а также блюда грузинской, корейской, русской, киргизской и американской кухонь. Для татарской кухни организована отдельная зона.

Кроме того, есть зона ремесленников «Мастера Татарстана». Здесь посетители могут приобрести кожаные аксессуары, разделочные доски с татарскими орнаментами, украшения, одежду с национальными мотивами.

Гости фестиваля могут принять участие в дегустациях, розыгрышах призов, мастер-классах. Для детей создана специальная зона с аттракционами и батутами.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Лето в Татарстане».

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновлённых по инициативе руководства республики.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»