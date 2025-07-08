На фестивале «Вкусы России» в Казани представят масштабную развлекательную программу

Легенда российской эстрады Ирина Салтыкова и популярный рэп-исполнитель Slame выступят в качестве главных музыкальных хедлайнеров масштабного гастрофестиваля «Вкусы России х Вкусная Казань». Об этом на пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, заявил член креативного совета комитета по развитию туризма Казани Артур Карапетян.

Карапетян подчеркнул масштаб обновленной развлекательной программы: «Мы увеличиваем размеры сцены. В этом году сцена у нас будет сильно больше и, соответственно, она будет больше заполнена музыкальными артистами. Мы создаем полноценный мультимедийный фестиваль! Выступления Салтыковой и Slame станут кульминацией каждого из дней на главной сцене», – отметил он.

Салтыкова выступит 12-го числа, а Slame зарядит сцену во второй день фестиваля – 13 июля.

Помимо хедлайнеров, гостей ждут выступления молодых артистов и диджеев. Музыкальную составляющую фестиваля также разбавят Школа Scratch DJ School, артисты лейбла Yammy Music (Anileda, Beku, Алия Нур, Ralfkon, 2IZI), резиденты Custom.

Уже в эти выходные, с 12 по 13 июля, набережная у Центра семьи «Казан» превратится в эпицентр гастрономического притяжения всей страны. Здесь впервые развернется федеральный фестиваль «Вкусы России», объединившийся с локальным проектом «Вкусная Казань». Мероприятие станет яркой точкой в афише проекта «Лето в Татарстане», собрав более 120 участников из 40 регионов – от Крыма до Якутии.