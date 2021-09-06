На фестивале «Вкусная Казань» впервые пройдет битва татарских бабушек против шеф-поваров

На гастрономическом фестивале «Вкусная Казань» впервые состоится гастрономическая шоу-битва «Татарские бабушки против шеф-поваров». Событие пройдет 18 и 19 сентября на площади перед Дворцом земледельцев. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Программа фестиваля «Вкусная Казань» также будет включать множество вкусной еды, концертную программу, конкурсы и подарки, мастер-классы от ведущих шеф-поваров.

«В этом году особый акцент будет сделан на продвижение национальных продуктов и даров земли Татарстана. Точки питания, использующие фермерские продукты, будут отмечены специальными значками. На фестивале жители и гости столицы узнают секреты чайной церемонии», — отметила докладчик.

Кроме того, при поддержке Минсельхозпрода РТ во «Вкусной Казани» примут участие предприятия, которые заявлены в конкурсе брендов продуктов питания «Вкусы России». Это 17 производителей мясной и сладкой продукции, сыров и даже виноградных напитков. Все это можно будет продегустировать на фестивале, а понравившуюся продукцию — приобрести.

Фестиваль проводится с 2016 года. В первый год мероприятие посетило 20 тыс. человек, в 2019-м — свыше 65 тыс. Основная идея фестиваля остается прежней — показать гастрономическое разнообразие Казани и народов, проживающих в ней.