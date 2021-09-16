На фестивале «Вкусная Казань» будут представлены около 50 кухонь народов мира

В Казани с 18 по 19 сентября на площади рядом с Дворцом земледельцев пройдет традиционный гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». На нем будет представлено около 50 кухонь разных народов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала директор комитета по развитию туризма столицы РТ Дарья Санникова.

«На фестивале „Вкусная Казань“ будет порядка 50 точек, представляющих национальные кухни разных народов. Будет очень вкусно. Главный акцент будет сделан на еде, музыке и красивой панораме», — отметила спикер.

Она подчеркнула, что отдельное внимание будет уделено татарстанским производителям, которые представят свою продукцию, а также отдельная зона будет выделена под зону татарского чаепития.

«Уголок будет уделен фермерам, показывающим уникальность нашего региона. Важно отметить подтверждающий статус Казани как гастрономической столицы, не только потому что у нас много различных национальных кухонь, но и потому что у нас есть уникальный локальный продукт, который нигде больше встретить нельзя», — добавила Санникова.

Кроме того, те, кто придет с браслетом «Я проголосовал/Мин тавыш бирдем!», смогут получить скидку и вкусные призы в течение всего фестиваля.