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На фестивале «Вкус лета» казаны попробуют жареное и гранулированное мороженое
С 21 по 25 июня на Кремлевской набережной в Казани пройдет фестиваль мороженого «Вкус лета – 2023». Жителям и гостям города представят сто видов холодного десерта, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Гости фестиваля смогут попробовать гранулированное, скульптурное, жареное, халяль-мороженое и многие другие, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Помимо угощения, организаторы подготовят развлечения. Так, в день открытия 21 июня с 13.00 на набережной стартуют детские мастер-классы, а в 16.00 начнется концертная программа с вокальными и танцевальными номерами.
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