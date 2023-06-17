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Общество 17 июня 2023 05:16

На фестивале «Вкус лета» казаны попробуют жареное и гранулированное мороженое

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С 21 по 25 июня на Кремлевской набережной в Казани пройдет фестиваль мороженого «Вкус лета – 2023». Жителям и гостям города представят сто видов холодного десерта, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Гости фестиваля смогут попробовать гранулированное, скульптурное, жареное, халяль-мороженое и многие другие, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Помимо угощения, организаторы подготовят развлечения. Так, в день открытия 21 июня с 13.00 на набережной стартуют детские мастер-классы, а в 16.00 начнется концертная программа с вокальными и танцевальными номерами.

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