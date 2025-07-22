На фестивале «Васюки Фест» впервые прошел турнир по чесболу

Фото: Федерация чесбола

В этом году впервые в «шахматной столице мира, Васюках», то есть в Козьмодемьянске, состоялся шахматный турнир по коллективной шахматной игре чесбол, придуманный в Казани.

В этом году традиционная «Бендериада» в городе Козьмодемьянске Республики Марий Эл впервые прошла под новым названием «Васюки Фест», продолжив традиции искрометного юмора, литературной сатиры, праздничного веселья, ну и, конечно, шахмат.

Праздник начался со встречи «великого комбинатора», который прибыл в город на теплоходе вместе с Кисой и мадам Грицацуевой. Мэр Козьмодемьянска передал ключ от города Остапу, тот произнес свою коронную фразу «Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Командовать парадом буду я!», после чего стартовало праздничное карнавальное шествие по улицам города «Это вам не Рио-де-Жанейро!», в котором приняли участие все желающие.

Во время фестиваля прошли «тараканьи бега» под названием «Беги, Стасик, беги!», на берегу Волги – соревнования по пляжному волейболу «Уважайте спорт, граждане!», для любителей эксклюзивных авто был организован фестиваль автокараванеров «О.Бендер Фест». Ищущие одновременно и азарта, и спокойствия отвели душу в рыболовном состязании «Клевые Васюки».

Фото: Федерация чесбола

В этом году чесбол впервые был представлен на фестивале юмора и сатиры тремя командами республик Поволжья: двумя из Республики Марий Эл и одной из Чувашии. Если хозяева турнира, две команды из Козьмодемьянска, были составлены из взрослых любителей шахмат, то команда из Чебоксар состояла из школьников и студентов чувашской столицы. Молодость, задор и отличная сыгранность позволила команде из Чебоксар победить в этом захватывающем турнире.

«Одной из ярких жемчужин фестиваля стала игра чесбол. Игра очень необычная, но очень интересная и зрелищная. Васюки как центр шахматной мысли нашей Вселенной, несомненно, обрадовались чесболу и с интересом стали в него играть! И, хоть судьба не улыбнулась васюкинцам и они уступили победу команде юных шахматистов из Чебоксар, все с радостью играли и с улыбкой принимали поражения. Думаю, что чесбол, несомненно, станет неотъемлемой частью праздника «Васюки Фест»! Мы уже строим планы на следующий праздник, и уверен, что все пройдет, как и в этот раз, в дружеской обстановке, не лишенной, разумеется, спортивного азарта и соперничества», – так прокомментировал чувства и эмоции хозяев и гостей фестиваля, участников турнира по чесболу Алексей Малеванный, руководитель туристско-информационного центра Козьмодемьянска.

При этом на центральной площади Козьмодемьянска есть шахматное поле, максимально подходящее для чесбола, и любой гость фестиваля смог наблюдать эту очень динамичную, азартную и непредсказуемую игру.

В Международный день шахмат в санатории-профилактории «Мечта» под Чебоксарами в рамках дополнительной программы открытого турнира по быстрым шахматам среди школьников «Кубок Шахматной школы Сергея Карякина» прошел еще один турнир по чесболу. Шесть команд, составленных из юных шахматистов Чувашии, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Марий Эл, увлеченно боролись за первенство, показывая отличную тактику и командную игру.

Опытный арбитр из Казани, известный судья Ильдар Ахмеров, выразил восхищение уровнем подготовки участников и высоким качеством игры. Автор игры и директор Федерации чесбола Степан Сильвестров отметил важное свойство, необходимое при игре в чесбол. Это умение брать ответственность на себя и находить такую стратегию и тактику игры, которая может максимально гармонизировать все сильные стороны каждого игрока для общей победы команды.