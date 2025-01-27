На фестивале в Татарстане медики помогут школьникам определиться с будущей профессией

С 1 по 12 февраля в Татарстане пройдет XIII Фестиваль «Ак халатлы фәрештәләр – Ангелы в белых халатах». Главная идея фестиваля – знакомство с медицинскими и социальными профессиями непосредственно на месте будущей работы.

Организаторами мероприятия выступают Казанский государственный медицинский университет, Министерство здравоохранения РТ, Управление Роспотребнадзора по РТ и «Таттехмедфарм».

1 февраля двери всех центральных районных больниц Татарстана, а также ведущих лечебных и профилактических учреждений Казани откроются для школьников, интересующихся медициной. Каждый факультет медуниверситета Казани совместно с работодателями представит свои направления подготовки на соответствующих практических базах.

После встреч со школьниками главные врачи ждут на встречу студентов выпускных курсов Казанского медуниверситета, чтобы обсудить варианты возможного трудоустройства.

Уже 2 февраля участники фестиваля смогут ближе познакомиться с самим университетом, встретиться с его руководителем, профессором Алексеем Созиновым, будут подведены итоги конкурса на самый интересный вопрос ректору. Также в программе фестиваля предусмотрены медицинский квест «Разгадай код здоровья» и мастер-классы «Открываем новые горизонты». Победители квеста получат памятные подарки от Казанского медуниверситета. После обеда участников ждет психологическая мотивационная игра «Ценности профессии: мой путь в медицину» и медицинский квиз «Самый умный врач».

С 3 по 12 февраля каждый день в 16:00 лучшие преподаватели Казанского медуниверситета будут проводить популярные лекции на медицинские и социальные темы.