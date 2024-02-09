На фестивале в Муслюмово пройдут игры «Аударыш», парад упряжных лошадей и ярмарка

Фестиваль «Җиз кыңгырау моңнары» / «Перезвоны медных колокольчиков» в Муслюмовском районе Татарстана проводится третий раз. Главным атрибутом праздника станут запряженные лошади. А парад лошадей будет катать взрослых и детей.

Как отмечают организаторы, жизнь татарского народа издревле связана с лошадьми, через многие века они пронесли свою любовь к этому благородному животному и многочисленные традиции, связанные с ним. В связи с этим популярность мероприятия увеличивается с каждым годом.

«Парад второй год проходит на стадионе. Наряженные упряжки дают несколько кругов. Помимо наряженных лошадей, на празднике пройдет ярмарка и концерт. В прошлом году праздник собрал большое количество народу — более 1 тыс. человек. В этом году ожидаем еще больше участников и зрителей, были заявки на участие и с других районов. Мероприятие очень душевное», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы Муслюмовского района Айзиля Мухаметзянова.

Фестиваль начнется 10 февраля, в 9 часов утра, с праздничной ярмарки, в 10 часов запланировано открытие. После стартует парад упряжек, в котором примут участие 17 лошадей, наряженных под традиции разных народов Муслюмовского района.

В 11 часов начнутся игры «Аударыш» с участием лошадей татарской породы.

Всех участников мероприятия также ждут зимние игры, катание на лошадях, концертная программа. Звездными гостями станут Азат и Алина Каримовы. Ведущим мероприятия назначен Рафиль Галимуллин.

Кроме этого, сельские поселения накроют праздничные столы, угостят праздничной кашей, горячими блинами и другими вкусностями.