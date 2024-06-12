Новый рекорд: на фестивале в Казани начали создавать герб РФ из полимерных роз

В Штабе общественной поддержки «Единой России» РТ в рамках фестиваля «Я люблю тебя, Россия» проводится акция по созданию герба нашей страны из полимерной глины. Об этом сообщает татарстанское региональное отделение партии.

Фестиваль посетили жены, дети и родственники бойцов СВО. Для них была организована специальная развлекательная программ, а кульминацией дня стало начало акции по установлению нового рекорда — созданию герба РФ из полимерных цветов. Ранее были успешно реализованы проекты по созданию российского триколора из 1 203 роз и флага Татарстана из 1 800 роз.

Сегодня была заложена основа под герб и размещены первые цветы, работу планируют завершить в Москве к 30 ноября — в День государственного символа.

Накануне с участницами акции встретился Председатель Госсовета, секретарь татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин. Он прикрепил первый цветок к изображению герба.

«В штабе очень много посетителей, в том числе детей. Это особенно важно. Ведь именно с подрастающего поколения начинается патриотическое воспитание, начинается сама Россия, наше будущее», — сказала замруководителя штаба Анастасия Исаева.

Руководитель регионального штаба «Комитета семей воинов Отечества» Ангелина Галимова поблагодарила организаторов за мероприятие, отметив, что такие праздники помогают отвлечься от повседневных забот, найти новых друзей и единомышленников.

Многие пришли на фестиваль всей семьей.

«Нам все очень понравилось — особенно делать цветы и рисовать флаг России. У нас очень хорошее и радостное настроение. Здесь красиво и уютно, обязательно придем еще», — поделилась впечатлениями семья Кузнецовых.

Фото: ТРО ВПП «Единая Россия»