На фестивале в Белгороде «Экият» покажет модерн-спектакль о Шурале на татарском языке

Актеры Татарского государственного театра кукол «Экият» на IХ Международном фестивале театров кукол «Белгородская забава» презентуют постановку на татарском языке — «Shurale: новая фантазия», анонсирует пресс-служба театра.

Фестиваль будет проходить в Белгороде с 30 сентября по 5 октября. Для участия в конкурсной программе в город отправилась делегация театра, в которую вошли художественный руководитель учреждения — заслуженный деятель искусств РТ Ильгиз Зайниев, артисты Лейсан Миннахметова, Айвар Гимаев, Альбина Шагалиева, Эдгар Гайнуллин, Лариса Пасынкова и исполнитель главной роли Шурале — актер театра имени Камала, народный артист Татарстана Ильдус Габдрахманов.

Показ постановки «Shurale: новая фантазия» состоится 1 октября. Это новое прочтение балета «Шурале» Фарида Яруллина — спектакль, в котором переплетены балет и кукольное действо.

«Зрительный зал рассчитан на 400 мест. Половина его отведена для участников фестиваля и членов жюри, на другую половину билеты в свободной продаже. Спектакль мы везем на татарском языке, но предусмотрен перевод посредством наушников для зрителей, членов жюри», — объяснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе театра кукол «Экият».

Всего в программе IХ Международного фестиваля театров кукол «Белгородская забава» в этом году 20 постановок от кукольников России, Беларуси и Турции, а также мастер-классы для конкурсантов и специалистов любительских театров региона.