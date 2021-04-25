На фестивале Ural Music Night выступят семь артистов и 10 групп из Татарстана

На фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге выступят семь артистов и 10 групп из Татарстана. Информация размещена в соцсетях фестиваля.

Мероприятие пройдет 17 июня и продлится в течение вечера и ночи. В числе прочих на фестивале выступят татарстанские музыканты AIIID, GetCosy, Kitobwoy, Marat Taturas, Vanya Limb, Рассел и PAVELB4H, а также музыкальные группы Djinn city, ОММАЖ, Core Of Dying Earth, Harajiev Smokes Virginia!, Qaynar, «Ликенс», «Карт Аяк», «Прогульщики», «Света Лукьянова» и Shanu.

«Мы очень рады, что оказались в списке отобранных артистов на Ural Music Night, потому что заявок было очень много, более 2 тыс., и выбрали всего несколько сотен артистов. Из Казани приглашено много групп, и, скорее всего, мы поедем одним автобусом», — сказала солистка этно-джазовой группы Shanu Вера Кожеманова.

Фестиваль Ural Music Night охватит весь центр Екатеринбурга. Музыканты выступят в клубах, парках, высотных зданиях и кафе, на площадях. Вход на все площадки будет свободным.

«Фестиваль масштабный и интересный. Там не будет распределений по республикам, и на некоторых площадках будет звучать и рок на татарском, русском и английском, а на других — джаз на чувашском и других языках. И это здорово, что разделение идет именно на жанры, потому что музыка имеет свойство всех объединять», — отметила вокалистка.