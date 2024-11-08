На фестивале «ТЕКСТ» Аюпова отметила важность включения семьи в библиотечное пространство

В Национальной библиотеке Республики Татарстан стартовал первый день регионального фестиваля «ТЕКСТ». Мероприятие о книгах, чтении, нюансах библиотечного дела, будет интересно как взрослым, так и детям, как профессионалам библиотечной отрасли, так и читателям, искушённым и начинающим, уверены организаторы.

В течение трёх дней в главной библиотеке республики будут проходить лекции, презентации новых книг, встречи с писателями, творческие лаборатории и, конечно, будет работать книжная ярмарка новинок и бестселлеров.

Открыл фестиваль региональный библиотечный форум «Код доступа». Специалисты области обсуждают методики работы с аудиторией, в том числе способы возрождения и продвижения семейного чтения.

Между бумажной и электронной книгой нет никаких противоречий, подчеркнула на пленарном заседании форума директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова. И если современная молодежь с самого юного возраста владеет цифровыми инструментами, пусть ими и пользуются, получая знания из текстов в электронном виде, считает она.

«2009 год стал переломным: в этом году в мире было произведено информации столько, сколько за всю историю человечества до этого. Самая важная миссия современных библиотек – уметь помогать ориентироваться в этих потоках информации. Сейчас библиотека – это институт верификации информации, институт подтверждения достоверности информации. Мы живём в эпоху ломки духовно-нравственных ориентиров – библиотека помогает духовному становлению личности, нравственному развитию личности», – сказала, обращаясь к участникам форума, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Она подчеркнула, что, увлекая миром чтения детей, можно привлечь в библиотеку и их родителей – взрослых. Причем того самого потерянного поколения 90-х, «которое было выброшено в океан необузданного искусственно стимулируемого потребления материальных благ».

«Для них книги превратились в примитивную конструкцию, которая в лучшем случае позволяет им больше зарабатывать деньги. В худшем случае – это просто инструмент для того, чтобы убить время и, не задумываясь, иногда что-то противопоставить Интернету. Поэтому ребенок как агент развития, а через детей и вовлечение всех членов семьи в библиотечное пространство – очень важный приоритет работы», – сказала Аюпова.

Госстандарт подготовки библиотекаря, обратилась министр культуры региона к ректору Института культуры Розе Ахмадиевой, должен претерпеть существенные изменения. По словам Аюповой, библиотекарь не только обязательно должен иметь специальное профессиональное образование, но и в том числе быть психологом.

«Николай Иванович Лобачевский, человек, который более 39 лет возглавлял Казанский императорский университет, в первую очередь подписывался, что он библиотекарь. Когда он говорил «библиотекарь», то имел ввиду действительно образованного человека, который обладает ключом, кодом доступа к необъятному миру информации, миру знаний, миру книг», – акцентировала Ирада Аюпова.

Национальная библиотека Республики Татарстан наградила благодарственными письмами, интеллектуальными подарками (настольной игрой) и сладкими призами 48 самых читающих семей из разных районов Татарстана. Все они собрались одновременно на сцене конференц-зала для общего фото на память.

«Это было сейчас небольшое стихийное бедствие, но очень радостное. Благодарственные письма – знак глубочайшего признания вашего интереса к книге. А подарки мы с любовью выбирали и постарались сделать так, чтобы вы с семьёй в них играли», – сказала директор Национальной библиотеки РТ.