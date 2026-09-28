На фестивале Synesthesia Lab в Казани прозвучат 22 мировые премьеры

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

C 29 сентября по 8 октября в столице Татарстана пройдет IV Международный фестиваль современной музыки Synesthesia Lab, в рамках которого состоятся исполнение 22 мировых премьер и выступления ведущих российских и зарубежных солистов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил художественный руководитель фестиваля Роман Пархоменко.

Программа фестиваля объединит академическую музыку, электроакустику, видео-арт и старинные инструменты. В проекте принимают участие авторы и исполнители из России, Китая, Италии, Ирана, Испании, США, Бразилии и других государств.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В этом году, перед пятилетним юбилеем проекта, мы решили взглянуть назад и исследовать, как развивалась современная академическая музыка. В проекте "Свет из прошлого" 11 композиторов создали произведения, где барочные инструменты – виола да гамба и виола д’амур – сочетаются с электронной музыкой. А в проекте "Лунный Пьеро в лунном свете" оригинальная партитура Шенберга дополняется электроакустическими интерлюдиями, создавая синтез музыки, света и сценического действия», – пояснил Роман Пархоменко.

Фестивальные события Synesthesia Lab пройдут на шести площадках Казани, включая Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина, театральную площадку Moñ, Театр им. Г. Камала и БКЗ им. С. Сайдашева.