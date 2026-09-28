На фестивале Synesthesia Lab казанцам покажут новые формы академической музыки

Фестиваль современной музыки Synesthesia Lab станет ярким примером того, как академическое искусство выходит за рамки классических залов и привлекает молодую аудиторию. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявила заместитель начальника отдела развития культуры и организации мероприятий Управления культуры г. Казани Алина Улюкаева.

По ее словам, совместные инициативы с Центром современной музыки Софии Губайдулиной, включая международный фестиваль Synesthesia Lab, помогают делать сложную академическую музыку понятной и доступной широкой публике.

«Сегодня академическое искусство приобретает новые формы и выходит за рамки привычных площадок. Музыка звучит в общественных пространствах, в парках и на улицах. Ярким примером служит летний проект "Культурная среда", где выступления оркестра Центра Софии Губайдулиной всегда собирают полный зал. И сегодня мы рады представить еще один наш яркий совместный проект – фестиваль Synesthesia Lab. Благодаря таким инициативам мы показываем, что академическая музыка доступна каждому, и активно привлекаем молодежь в это направление», – подчеркнула Алина Улюкаева.

Фестивальные события Synesthesia Lab пройдут с 29 сентября по 8 октября на шести площадках Казани, включая Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина, театральную площадку Moñ, Театр им. Г. Камала и БКЗ им. С. Сайдашева.