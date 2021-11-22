На фестивале современной музыки в Чили прозвучит музыка Эльмира Низамова

С 23 по 27 ноября в Чили пройдет фестиваль современной музыки PUENTE, где прозвучит музыка татарстанского композитора Эльмира Низамова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сам композитор.

«Сочинение “Мольба”, которое прозвучит в Чили, я в свое время написал для спектакля “Миркай и Айсылу”, который идет в репертуаре Камаловского театра. Получив предложение подготовить партитуру для фестиваля PUENTE, я переработал произведение и сделал оркестровую версию», – рассказал Низамов.

Чилийский фестиваль, организатором которого выступает камерный оркестр Марга Марга, пройдет в третий раз. По словам Эльмира Низамова, в свое время руководитель коллектива Луису Хосе посетил Казань в рамках фестиваля «Европа – Азия», где высоко оценил музыкальные искания современных татарстанских композиторов.

«В рамках их проекта уже звучали мои произведения, а также сочинения Рашида Калимуллина и Ильяса Камала в прошлых сезонах», – уточнил Низамов.

В этом году музыка Низамова прозвучит в первый день музыкального форума. На фестивале также представят работы современных композиторов со всего мира — из Аргентины, Нидерландов, Чили, Казахстана, Австралии, Китая и других стран.