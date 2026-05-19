На фестивале «Семейные истории» зарегистрировали брак работники Заинской ГРЭС

Трудовые династии из разных уголков Татарстана собрались в Международный день семьи в Заинске на фестивале «Семейные истории». На празднике прошла торжественная регистрация брака Анастасии и Димьяна Агашкиных, работающих на Заинской ГРЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

«Семья – главная опора нашего общества, наш дом, место, где мы учимся уважать, заботиться, ценить. Республика Татарстан – территория счастливых семей. В семьях бережно хранят и чтут традиционные семейные ценности, обычаи. Руководством республики во главе с Раисом Рустамом Миннихановым уделяется внимание поддержке семей, материнства, отцовства и детства», – сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан и региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Эльвира Ахметова.

Она вручила благодарственные письма организаторам мероприятия и поздравила молодоженов. Фестиваль стал не только праздником для участников, но и напоминанием о том, что именно в семье закладываются основы уважения, заботы и любви – ценностей, которые делают наше общество крепче и теплее, отметили в пресс-службе Управления ЗАГСа Кабмина РТ.