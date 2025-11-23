На фестивале «Российская студенческая весна» в Казани покажут 899 номеров

Фото: © Александр Эшкинин / «Татар-информ»

На XXXIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Казани представят 899 номеров по десяти направлениям, включая 25 региональных программ, объединяющих разные виды творчества. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Напомним, Казань с 25 по 29 ноября примет «Российскую студенческую весну». Сейчас в аудиториях и репетиционных залах по всей стране продолжается интенсивная подготовка: будущие участники из 82 регионов завершают репетиции перед конкурсными испытаниями в десяти творческих направлениях.

Учредителями и организаторами фестиваля в 2025 году выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Российский Союз Молодежи и Правительство Татарстана, которое представляют Министерство по делам молодежи республики. Генеральным партнером станет Ак Барс банк.

Организационную и информационную поддержку оказывают Министерство культуры РФ и Росмолодежь.

Ежегодная особенность Студвесны – объединение представителей разных возрастов и культур: в фестивале участвуют и студенты, которые выходят на сцену впервые, и волонтеры старшего поколения, и режиссеры, много лет сопровождающие проект.

География подготовки охватывает почти всю страну. Самыми крупными окажутся делегации Татарстана (75 человек) и Приморского края (58 человек). В то же время самыми малочисленными – но столь же мотивированными – станут представители Орловской области и Республики Алтай, которые приедут по одному участнику.

Разнообразие участников особенно заметно благодаря вкладу представителей старшего поколения. 71-летняя волонтер из Самары Татьяна Овсянникова отметила, что именно такие события помогают ей сохранять молодость духа.

Она рассказала, что занимается волонтерством с 2020 года, возглавляет районное отделение Союза пенсионеров России и участвует во множестве мероприятий вместе с молодежью.

Студвесну она не раз наблюдала в Самаре, однако в прошлом году не решилась подать заявку на участие в Саратове. По ее словам, в этом году взаимодействие с молодежью стало еще теснее, и теперь она вновь оказалась на молодежном фестивале.

В творческих лабораториях по всей России сейчас проходят финальные репетиции. Творческие объединения разных регионов не только демонстрируют многообразие направлений, но и показывают, как творчество объединяет поколения, взгляды и ценности.

Директор Московской студенческой весны Иван Карпов подчеркнул, что Москва в 2025 году отмечает сразу два юбилея – десятилетие регионального фестиваля и 90-летие московского метро. Он отметил, что прошедший сезон проходил под названием «Вышли за рамки», и именно такую программу делегаты представят в Казани. Московская команда объединит 23 номера и 47 участников.

Карпов также подчеркнул, что Студвесна не заканчивается ни в Москве, ни в России.

Руководитель Российского Союза молодежи в ЛНР Никита Сериков сообщил, что делегация региона впервые привезет на фестиваль собственную региональную программу. Он рассказал, что коллектив везет три вокальных номера, один из которых – авторская песня, написанная участником после поездки на прошлогоднюю Студвесну.

Также в программе будет танцевальный номер. Региональная программа будет посвящена 80-летию Победы, Году Защитника Отечества и героям Донбасса. Сериков выразил надежду, что выступления делегации произведут впечатление и будут достойно оценены.

Преемственность поколений особенно заметна среди режиссеров: многие годами создают постановки для фестиваля. В этом году региональную программу делегации Татарстана подготовил режиссер Руслан Фехрединов.

Он отметил, что команда долго ждала Студвесну, рада принять гостей в родной республике и активно обсуждает последние организационные вопросы. По его словам, коллектив нацелен на победу и готов представить все, на что способен.

Объединяющая сила фестиваля проявляется уже на подготовительном этапе: опыт старших участников органично сочетается с инициативностью молодежи, а культурные особенности регионов переплетаются в едином творческом пространстве.

Совместные репетиции, творческие лаборатории и неформальные встречи представителей разных возрастов и национальностей формируют особую атмосферу, благодаря которой Студвесна становится масштабным праздником творчества.

Все трансляции и ежедневные видеоролики будут доступны в VK Видео и в сообществе Программы «Российская студенческая весна» во «ВКонтакте», официальной социальной сети фестиваля.

«Российская студенческая весна» – крупнейший творческий фестиваль для студентов в стране. Он проводится ежегодно с 1993 года и входит в флагманские проекты программы поддержки и развития молодежного творчества «Студвесна».

Дата проведения: 25-28 ноября.