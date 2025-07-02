На фестивале «Праздник родословной» расскажут, какой должна быть татарская невеста

В казанском парке «Елмай» в рамках фестиваля «Шәҗәрә бәйрәме» – «Праздник родословной» 5 июля расскажут, какой должна быть татарская невеста. Организаторы подготовили краткий курс «Татар кәләше» – «Татарская невеста», который можно будет прослушать в шатре фестиваля. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Можно будет прийти в шатер и узнать информацию, какой должна быть татарская невеста. Курс готовят представители дома музея "Татар килене" ("Татарская сноха" – прим.Т-и.) из Старо-Татарской слободы», – сказала режиссер фестиваля Лилия Гараева.

«Невест надо готовить. А то выходят замуж, а готовить не умеют, мужа кормят заказанной на дом едой. Надо также объяснить, какой должна быть жена, невеста по шариату. Во время никаха мы молодым рассказываем, как жить, какие обязанности у мужа перед женой, у жены перед мужем. Эту информацию полезно будет знать и остальным гостям праздника. Поэтому, если в шатер придут уже замужние женщины, будет тоже хорошо», – сказал заместитель муфтия РТ Мансур хазрат Джалялетдин.

В ответ на его слова сотрудницы журнала «Сююмбике» предложили организовать «Школу женихов».

Семейный фестиваль «Шәҗәрә бәйрәме» – «Праздник родословной» пройдет 5 июля в казанском парке «Елмай», начало – в 11:00. В программе фестиваля – лекции экспертов по составлению родословной, детский Сабантуй, конкурсы, игры, ярмарка изделий народных промыслов, концерт.

Гульнар Гарифуллина