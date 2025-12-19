На фестивале пенсионеров «Балкыш» лауреатом становится каждый второй участник

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане проходит отборочный этап IX Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов Республики Татарстан «Балкыш» («Сияние»). Мероприятие проводит региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) Татарстана.

В этом году фестиваль посвящен Году единства народов России, Году воинской и трудовой доблести в Татарстане и 40-летию организации ветеранов (пенсионеров) Татарстана.

«Проведение фестиваля, да и любых проектов, прежде всего поддерживается Раисом республики Рустамом Миннихановым», – сказал председатель организации ветеранов (пенсионеров) РТ, заместитель председателя оргкомитета IX Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов Татарстана «Сияние» Хабир Иштиряков.

Конкурсная часть фестиваля проводится по 11 номинациям: сольное пение, вокальный ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль и другие.

Председателем оргкомитета фестиваля является председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. На заседании оргкомитета были определены места проведения зональных смотров и сроки их проведения.

Отборочный этап проходит с октября 2025 года по февраль 2026 года. На следующем этапе, который пройдет в марте-апреле 2026 года, оценивать участников будет уже республиканское жюри. 3 марта отборочный концерт пройдет в Арске, 11 марта – в Алексеевском, 17 марта – в Кукморе, 24 марта – в Альметьевске, 26 марта – в Буинске, 2 апреля – в Набережных Челнах и с 13 по 17 апреля – в Казани. Заключительный этап, предварительно, пройдет 29 апреля в КРК «Пирамида». Второй гала-концерт пройдет в октябре следующего года.

В 2012 году в первом фестивале участвовали около 3,5 тыс. человек, в прошлом сезоне выступили уже более 25 тыс. исполнителей. За все годы в проекте приняли участие свыше 125 тыс. пенсионеров. Лауреатом становится каждый второй участник фестиваля.

«Наш фестиваль не определяет первые и вторые места. У нас нет мест вообще, чтобы не было гонки. Это раздражает и нервирует людей, поднимается давление. У нас люди просто становятся лауреатами, их у нас очень много, каждый второй номер. Мы искусственно делаем так, чтобы не заставлять [участников] соревноваться между собой», – отметил Иштиряков характерную особенность творческого конкурса пенсионеров.

Также он добавил, что Региональная общественная организации ветеранов (пенсионеров) Татарстана объединяет почти миллион человек.

Помимо «Сияния», у организации еще более 10 проектов, но данный фестиваль – самый крупный из них. Его проведение направлено на поддержку высокого жизненного тонуса, вовлечение в культурную жизнь людей пожилого возраста и раскрытие их талантов.