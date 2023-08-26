На фестивале «Печән базары» в Казани выбрали татарских Кена и Барби

На набережной озера Кабан в Казани завершился фестиваль ремесленников и дизайнеров национальной одежды «Печән базары». На этот раз фишкой праздника стало проведение модного показа и акции Fashion Tatar от «Миллиард.Татар».

В конкурсе мог принять участие каждый, кто создал свой образ в национальной одежде. Номинации «Миллиард. Татар» удостоилась Лилия Гайнуллина, которая пришла на фестиваль, несмотря на то что была в гипсе. Она героически приняла участие в церемонии награждения.

Татарским Кеном стал один из победителей прошлого конкурса «Миллиард.Татар» — «Парад национальных костюмов» Айдар Сайфутдинов.

Приз за «Семейный образ» взяли Лейсан Фахриева с дочерью и Эльза Закирова-Хамидулина. В номинации «Печән базары» победили супруги Хайрулла.

В этом году «Печән базары» исполнилось 10 лет. Все эти годы этномаркет собирает под своим крылом дизайнеров из Татарстана и других регионов. Гости, посетившие торговые ряды, смогли приобрести различные татарские диковинки, начиная от значков с изображением Шурале и заканчивая одеждой с национальным орнаментом и ювелирными украшениями.