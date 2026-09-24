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Общество 24 сентября 2026 11:10

На фестивале «Новых медиа» рассказали, какое главное качество нужно медийщику

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Стартовала образовательная программа фестиваля «Новые медиа» в Татарстане. Первым лектором стал руководитель медиа «КАЕН» и «Кингоф медиа» Роман Королев. Он рассказал о том, что делает видеоролики вирусными и какие подходы существуют для привлечения внимания аудитории.

«Сегодняшним медийщикам нужно постоянно саморазвиваться. Очень важны образовательные мероприятия. Но ключевой момент и главное качество, которое необходимо сегодня специалистам – гибкость мышления. Они должны уметь постоянно адаптироваться», – отметил в беседе с «Татар-информом» Королев.

По его словам, нынешние реалии требуют от медийщиков производства огромного количества единиц контента. И важно для них не забывать, что они делают, для кого и какие перед ними стоят задачи.

#фестиваль #медиа
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