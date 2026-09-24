На фестивале «Новые медиа» обсудили роль личного бренда журналиста

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

На фестивале «Новые медиа» прошла лекция «Будущее медиа за личностями». О личном бренде журналиста и продвижении редакций через социальные сети рассказали руководители филиалов АО «Татмедиа» Рамзия Галимова, Светлана Ханова, Эльвира Миннахметова и Ильсия Садыкова.

Садыкова, которая накануне возглавила газету «Шахри Казан», до этого 12 лет руководила другой газетой – «Яшел Үзән». За это время она сформировала собственный личный бренд, хотя сама отметила, что ей ближе понятие «имя». Журналисту, по ее словам, важно быть узнаваемым, иначе для аудитории он так и останется «человеком под текстом».

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Галимова рассказала о работе с молодой аудиторией: в редакции журнала «Идель» она ежедневно взаимодействует с зумерами, а в качестве преподавателя КФУ – со студентами, которым сейчас по 17–18 лет. Свой блог она использует в том числе для того, чтобы показать подписчикам редакционную кухню: команду, процессы и работу над контентом. На соцсети при этом не всегда остается время: ролики она выкладывает уже около 11 часов вечера.

О том, что аудитория откликается и на простые жизненные сюжеты, обратила внимание Ханова. Один из роликов, снятый во время проводов дочери на электричку, набрал почти 42 тыс. просмотров и получил много репостов. Она заметила, что ведение соцсетей требует времени и сил, поэтому часть контента приходится продумывать заранее.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Миннахметова в свою очередь сообщила, что снимает ролики вместе с сотрудниками редакции и показывает в соцсетях мероприятия, которые посещает по работе. При этом обратная связь в личном блоге может переходить и в решение конкретных вопросов. Так, на одном из совещаний по безопасности дорожного движения она упомянула проблему, о которой ранее писала в блоге. На совещании выяснилось, что ее решение уже близко.

Спикеры сошлись в том, что сегодня за материалами и редакциями аудитория хочет видеть конкретных людей. Поэтому публичность журналиста становится не отдельной от профессии историей, а еще одним способом говорить с читателем от имени своего СМИ.