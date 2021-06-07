На фестивале «Науруз» пройдет премьера спектакля из Якутии «Алитет уходит в горы»

В Казани на театральном фестивале «Науруз» представят премьерный показ спектакля Саха академического театра имени Ойунского «Алитет уходит в горы». Об этом на пресс-конференции, посвященной XV Международному театральному фестивалю «Науруз» рассказал худрук Саха академического театра имени Ойунского Андрей Борисов.

«Наш второй спектакль называется „Алитет уходит в горы“ и он как раз про малочисленные народы. Его первый генеральный прогон будет здесь», — сказал Борисов.

Организаторы выделили труппе театра два дня на репетиции постановки. Показ спектакля состоится 9 июня на Большой сцене театра Камала.

Пьеса спектакля написана по мотивам одноименного романа Тихона Семушкина «Алитет уходит в горы». Сага повествует об установлении Советской власти на Чукотке и затрагивает одну из ключевых для арктических народов тему — самоопределения и выбора пути.