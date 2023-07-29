На фестивале «Наследие веков» в Черемшане испекли лепешки диаметром 1,5 метра

Фото: газета «Наш Черемшан»

На I Всероссийском фестивале народного творчества «Гасырлар мирасы» — «Наследие веков» на сковороде диаметром 1,5 метра было приготовлено национальное блюдо татар — большая лепешка «җәймә». Об этом пишет «Наш Черемшан».

Для этого на площади «Сабантуй», где проходило мероприятие, возвели большую печь, а также привезли из Кукмора большую сковороду. Трех больших лепешек хватило, чтобы угостить большое количество гостей.

«Для теста взяли 30 яиц, положили пять столовых ложек подсолнечного масла, три ложки майонеза, соду погасили уксусом, добавили муку и замесили тесто. Это рецепт моей мамы, сейчас я и сама так готовлю», — рассказала жительница Нижней Каменки Зульфия Массарова.

Культурное богатство и традиции своих народов на фестивале продемонстрировали коллективы из Алькеевского, Новошешминского, Сабинского, Альметьевского, Лениногорского районов, а также из Самарской области и Башкортостана.