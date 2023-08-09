На фестивале народов «Итиль» откроется выставка с орнаментами народов Поволжья

Лилия Валеева

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

12 августа в Казани пройдет фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Гости смогут побывать на выставке и познакомиться поближе с орнаментами народов Поволжья, выполненными в технике многослойных тканевых панно. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила худрук Дирекции парков и скверов Казани Лилия Валеева.

По словам спикера, событие будет проходить на зеленом поле парка им. Горького с 12.00 до 22.00. Экспозиция подготовлена совместно с архитектором-дизайнером Эльмирой Низамиевой. Для современной интерпретации узоров она переосмыслила и прочувствовала много графического и визуального материала, что позволило создать их современное прочтение.

«Я хотела бы отдать дань татарской культуре, которой я восхищаюсь, и хотела бы воспевать ее в современном прочтении. Татарская культура очень богатая и колоритная на цвет, на фактуру. И вот это я хотела бы передать через свои тканевые панно», — поделилась Эльмира Низамиева.

В этом году ее пригласили в качестве художника на фестиваль, чтобы переосмыслить не только татарский фольклор и татарский узор, но и узоры соседних регионов. Так, на выставке можно увидеть панно с марийскими, мордовскими, удмуртскими, чувашскими, башкирскими и русскими узорами.

«Они все очень своеобразные», — рассказала участница пресс-конференции.

В этом году фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» пройдет уже в третий раз. В разные годы участниками городского события становились представители Башкортостана, Удмуртии, Мордовии, Чувашии и Марий Эл.

Впервые событие проходило в сентябре 2021 года в рамках Года родных языков и народного единства РТ. Тогда двухдневный фестиваль проводился на территории Центра семьи «Казан» и собрал 9 тыс. посетителей.

В 2022 году фестиваль был организован в августе на территории парка им. Горького — его посетили более 10 тыс. гостей, а хедлайнерами события выступили электронный дуэт «АИГЕЛ» и проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева Zventa Sventana.